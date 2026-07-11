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Bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 65 yaşındaki bir kadın, apartman girişinde bulduğu ve içerisinde yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde altın olan çantayı polise teslim etti.

Bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi’nde bir apartmanın giriş kapısı önünde sahipsiz bir çanta bulan 65 yaşındaki ismini açıklamak istemeyen bir kadın, çantayı açtığında içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğunu fark etti.

Bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti 1

Çantayı alan kadın, olay yerine çağırdığı polis ekiplerine teslim etti. Tutanak karşılığında teslim alınan ve içerisinde 10 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 53 adet çeyrek altın, 21 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet tuğralı kolye, 1 adet nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 adet kol saati bulunduğu çanta polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 6,5 milyon TL değerindeki altınların sahibinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulundu. Polis ekipleri, çantayı ismi gizli tutulan vatandaşa teslim etti.

Bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti 2
Kaynak: İHA

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Adıyaman
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