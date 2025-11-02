HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve 12 yıldır ölü varsayılan kişi, ülkenin güneybatısındaki Pirin Dağı'nda bulundu.

Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Pirin Milli Park Müdürlüğü, park görevlileri tarafından yapılan rutin denetim sırasında izinsiz kamp kurduğu belirlenen bir erkek tespit edildiğini bildirdi.

Haberlere göre, görevlilerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine şüphelinin agresif tavırlar göstermesi sebebiyle bölgeye polis çağırıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle, kimlik belgeleri bulunmayan kişi Bansko İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, söz konusu kişinin 2008'de ulusal ve uluslararası düzeyde arananlar listesine alındığı, 2013'te ise bulunamadığı için mahkeme tarafından ölü ilan edildiği belirlendi.

Pirin Milli Parkı Müdürü Rosen Banenski, basına yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre Rusçuklu olduğu tespit edilen bu kişi, yıllardır dağda münzevi bir şekilde yaşamış. Park görevlileri sayesinde artık kimliği tespit edildi." dedi.

Bulgaristan'ın Yunanistan ve Kuzey Makedonya sınırları yakınındaki Pirin Dağları, 2 bin 914 metreye ulaşan rakımıyla ülkenin en yüksek ikinci zirvesine sahip. Dağların bulunduğu yaklaşık 40 bin hektarlık alan milli park ilan edilerek 1983'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Buzul gölleri, şelaleler, mağaralar ve iğne yapraklı ormanlarıyla bilinen Pirin Milli Parkı, ayı ve kurt gibi vahşi hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul! Hafif ticari araç alev alev yandıYer: İstanbul! Hafif ticari araç alev alev yandı
Hindistan "4 bin 400 kilogramlık en ağır haberleşme uydusunu" fırlattıHindistan "4 bin 400 kilogramlık en ağır haberleşme uydusunu" fırlattı

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Türkiye'de kahverengi kokarca alarmı! Karadeniz'i sardı, Marmara ve Ege'de de görüldü

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Meclis'te tablo değişti! Anayasa değişikliği için 14 eksik kaldı

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

Kırmızı ette 'Balıkesir kuzusu' oyunu deşifre oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.