Bulgaristan'da seçim! Son 5 yılda 8’inci kez sandık başındalar

Türkiye’de de 300 binin üzerinde bulunan çifte vatandaşlık sahibi vatandaş için 20 sandık açıldı. Bu sandıklardan biri de Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesinde bulunan Gazi Yakup Satar Kız Teknik Ve Meslek Lisesi’de kuruldu. Burada yaklaşık kentte yaşayan 4 bin ve şehir dışından gelecek burada sandık başına gidip, oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Saat sabah 07.00’da başlayan oy kullanma işlemleri akşam saat 20:00’a kadar sürecek.

"2021’DEN BU YANA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BU 8. SEÇİM"

Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Habibe Aydın oy kullanma işlemeleri hakkında, "Bugün yine erken bir genel seçim olan Bulgaristan parlamento seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl maalesef hepimizce üzücü bir durum oldu, normalde Türkiye’de bulunan 300 binin üzerindeki çifte vatandaş için Balkan Türklerinin yoğun yaşadığı illerde eskiden 160-167 sandık açılırken, Bulgaristan Parlamentosu’nun aldığı karar uyarınca bu yıl Türkiye genelinde sadece 20 sandık açılmasına karar verilmişti, son tahminde ise 10 ilde 27 sandık açıldı. Bu iller arasında yer alan Eskişehir’de, Gazi Yakup Satar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işlemleri sabah saat 07:00 itibarıyla başladı ve akşam 20:00’ye kadar devam edecek. Az önce Gebze’den gelen iki otobüs misafirimizi ağırladık, gün içerisinde Afyon ve Kütahya’dan da gelecekler; Eskişehir olarak bölgeye tek sandıkla hizmet veriyoruz. Eskişehir’de kayıtlı 4 bin civarı, Türkiye genelinde ise 300 bin üzerinde çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşehrimiz bulunuyor. Bugün burada en az 600-700 civarı misafir ağırlamayı bekliyoruz ve bölgedeki tek sandık olması bu seçime ayrı bir özellik katıyor. Şu anda ilgi gerçekten beklediğimizin üzerinde, 2021’den bu yana gerçekleştirdiğimiz bu 8. seçimde temennimiz kardeş ve dost ülke Bulgaristan’daki siyasi istikrarsızlığın bitmesidir. Çıkan sonucun hem Bulgaristan’a hem de buradaki hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz; ayrıca dışarıdan gelen ekipler Eskişehir’i de gezecekler, bugün Balkan Türkleri Eskişehir’i fethedecek diyebiliriz" dedi.

"HERKES SAKİN BİR ŞEKİLDE VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Seçim koordinatörü Megdat Vatansever, "Amacımız halkımızın ve çifte vatandaşlarımızın burada sakince vatandaşlık hakkını kullanarak oyunu atıp gitmesidir. Gördüğünüz üzere yoğunluk çok güzel ve vatandaşlarımız oldukça duyarlı. Bilecik, Söğüt, Bozüyük ve Kütahya’dan gelenler oldu, az önce de İzmit ve Adapazarı’ndan gelenleri uğurladık. Herkes sakin bir şekilde vatandaşlık görevini yerine getiriyor, her şey normal seyrinde ilerliyor" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır