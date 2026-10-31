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Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek

Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın oy kullanacak. Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek

Ülkede 25 Ekim’de yapılan ilk tura katılan 27 aday arasından en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışacak.

BULGARİSTAN SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında karar verecek.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin yüzde 22,98'inin sandık başına gittiği ilk turda, Yotova-Valchev 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ise 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazandı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si “Kimseyi desteklemiyorum” hanesini tercih etti.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
seçim Bulgaristan
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