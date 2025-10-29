HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Bulgaristan Parlamentosunun yeni Başkanı Nazaryan oldu

Bulgaristan Parlamentosu, istifa eden eski Meclis Başkanı Natalya Kiselova'nın yerine Raya Nazaryan'ı seçti.

Bulgaristan Parlamentosunun yeni Başkanı Nazaryan oldu

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Kiselova, genel oturumun başında söz alarak istifasını sundu.

Kiselova, "Gergin bir ortamda nasıl davranılması gerektiğini gösterip görevden çekiliyorum." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'daki üç partili iktidar koalisyonunun lider partisi olan Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), Meclis Başkanlığı için kendi milletvekilleri Raya Nazaryan'ı aday gösterdi.

240 üyeli mecliste 220 milletvekilinin katıldığı oylamada Nazaryan, 129 oyla parlamento başkanlığına seçildi. Oylamada, 77 "aleyhte" oy kullanılırken 14 milletvekili çekimser kaldı.

İktidar koalisyonunun "dönüşümlü" olmasına karar verdiği parlamento başkanlığı görevine seçilen Nazaryan'ın, görev süresi 10 ay.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptıKontrolden çıkan ticari araç park halindeki 4 araca çarptı
Tokat’ta uyuşturucu operasyonuTokat’ta uyuşturucu operasyonu

Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.