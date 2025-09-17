HABER

Bulgaristan, yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için kampanya başlattı

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattığını duyurdu.

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına yaptığı açıklamasında, “Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla 'Bulgaristan’ı Seçiyorum' adlı bir program başlattı.” dedi.

Hükümete bağlı İstihdam Ajansı himayesinde yürütülecek kampanya ile ilgili bilgi veren Gutsanov, yurt dışında Bulgaristan vatandaşlığı bilincini sürdüren vatandaşlara yönelik olacak program için hazineden 13 milyon avro bütçe ayrıldığını duyurdu.

Bakan Gutsanov, hükümetin onayladığı programa yurttaşlık bilincine sahip, sınır ötesinde yaşayan Bulgaristan vatandaşların katılabileceğini kaydetti.

Vatandaşların programdan yararlanmak üzere çevirim içi olarak İstihdam Ajansının sitesinden başvuru yapabileceklerini anlatan Gutsanov, “Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan’da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar.” dedi.

Ülkeye dönüş yolunu seçenlere, Bulgar devletinden 5 bin avroya kadar ev taşıma desteğin yanı sıra, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 avroluk kira desteği sağlanacağını belirten Gutsanov, “Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak.” diye konuştu.

Gutsanov, Bulgarca bilmeyenler ile aile üyelerine dil dersi verilmesinin öngörüldüğünü belirterek, çalışanların 6 aylık "emek stajının" ardından yaklaşık bir yıl sürecek bir maaş takviyesi de alabileceklerini bildirdi.

Ailesi ile dönecek vatandaşların çocuklarına kreş ve çocuk yuvası bulma kolaylığı sağlanacağı kaydeden Bulgar Bakan, programın, yarından itibaren başvurulara açık olacağını bildirildi.

Hızlı nüfus azalması sorunu ile mücadele veren Bulgaristan’ın 1990'da nüfusu 8 milyonun üzerindeyken, Devlet Milli İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre bu sayı 2025’in başında 6 milyon 437 bine düştü.

Nüfusun yüzde 52’sini kadınların oluşturduğu ülkede ortalama yaşam süresi 75,6 yıl. Bulgaristan’da 1989'da komünizm rejimin çökmesinden sonra ve özellikle 2007’de ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine geçilmesinin ardından genç ve çalışabilir yaştaki vatandaşların bir bölümü çeşitli Avrupa ülkelerine taşındı.

Son 35 yıldır nüfus azalmasına karşı mücadele veren Bulgaristan hükümetleri ise bu konuda gözle görülür bir başarı sağlayamadı. (AA)

