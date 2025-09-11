HABER

Bulunan altın dolu çanta sahibine teslim edildi

Bolu'da, bir vatandaşın bulduğu, içinde yaklaşık 205 bin lira değerinde ziynet eşyası ile çocuk malzemeleri bulunan çanta, ekiplerin çalışması sonucu sahibi bulunarak teslim edildi.

Kentte, boş alanda bir vatandaş tarafından bulunan çanta, jandarmaya teslim edildi. Yapılan incelemede çantanın içerisinde 3 adet 22 ayar ve 45 gram ağırlığında bilezik, 1 çeyrek altın ile çeşitli çocuk malzemeleri bulunduğu belirlendi. Çanta içerisinde bulunan nişan magneti üzerindeki isimlerden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan nişan ve düğün paylaşımlarından yola çıkan jandarma ekipleri, çantanın sahibini kısa sürede tespit etti.

İstanbul’da ikamet eden çantanın sahibi, Bolu’ya davet edildi. Yaklaşık 205 bin TL değerindeki ziynet eşyaları ve kişisel malzemelerin bulunduğu çanta karakolda, eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

(DHA)

