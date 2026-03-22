Bulutlar Kozan Kalesi’nde dans etti, ortaya masalsı görüntüler çıktı

Adana’nın Kozan ilçesindeki Kozan Kalesi, yağışlı havanın ardından oluşan sis ve bulut manzarasıyla masalsı görüntülere sahne oldu. Tarihi kalenin etrafını saran bulutların oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede, yüksek konumdaki Kozan Kalesi’nin surları etrafında dolaşan bulutlar görsel şölen oluşturdu. İhlas Haber Ajansı tarafından dron ile kaydedilen görüntülerde, zaman zaman yoğun sis tabakasıyla kaplanan kalenin tamamen gözden kaybolduğu, ardından bulutların arasından yeniden ortaya çıktığı anlar dikkat çekti.

Tarihi yapının zirvesini kaplayan sis ve çevresinde hareket eden bulutların oluşturduğu manzara masalsı görüntüler ortaya çıkardı. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği Kozan Kalesi’nin bu etkileyici görüntüsü, hem doğa hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vadide doğal afet can aldı! Yaralılar da varVadide doğal afet can aldı! Yaralılar da var
Yağış sonrası kayganlaşan yolda savrulan araç takla attıYağış sonrası kayganlaşan yolda savrulan araç takla attı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

