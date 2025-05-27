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Bungalovda kanlı tatil! Maskeleri takıp kurşun yağdırdılar... Saldırganlar kaçmak yerine villada tatil yaptı

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Melih Kadir Yılmaz

Kanlı olayın adresi Sakarya oldu. Bölgede bulunan bungalovda tatil yapan 4 kişiye maskeli kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı neticesinde iki kişi yaralandı. Öte yandan maskeli saldırganlar plakası belli olmayan bir araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler saldırı sonrası kaçan saldırganları villada konaklarken yakaladı. İşte detaylar...

Olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde Sapanca'nın Nailiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bungalovda konaklayan 4 kişiye sabah saatlerinde kimliği belirsiz ve yüzleri maskeli şahıslar tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı neticesinde E.Y. ve K.Y. isimli iki kişi yaralandı.

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YÜZLERİ MASKELİ SALDIRGANLAR PLAKASI BELLİ OLMAYAN ARAÇLA KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli şüpheliler, plakası ve cinsi belli olmayan bir araçla olay yerinden kaçtı. Mağdurların ifadelerinde saldırganlara dair net bir bilgiye ulaşılamazken, şüphelileri tanıyor olabilecekleri yönünde şüpheler oluştu. Soruşturmayı derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timleri, kapsamlı bir analiz süreci başlattı.

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İSTANBUL'DAN GELMİŞLER

Olay yeri ve çevresindeki 33 farklı iş yerinden elde edilen toplam 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı mercek altına alındı. Titiz analizler neticesinde saldırının, beyaz renkli ve sahte plakalı bir otomobil ile İstanbul’dan gelen saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

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DÖRT ŞÜPHELİNİN ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI BULUNUYOR

Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen F.D. (19), H.U. (26), B.B. (21) ve İ.T. (30) isimli dört şüphelinin, daha önce çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıktı.

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KAÇMAK YERİNE KEYİF YAPILAR

Şüphelilerin olaydan önce Sapanca’da keşif yaptığı, saldırı sonrası ise İstanbul’a dönmek yerine ilçede bir villada iki gece geçirdikleri belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Takip ve analiz çalışmalarını sürdüren JASAT ekipleri, bu bilgiler ışığında Sakarya ve İstanbul’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda dört şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklanırken, B.B. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen diğer şahısların da kimlikleri tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sakarya bungalov saldırı
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