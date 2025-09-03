HABER

Bungalovdaki gizli kamera skandalında gelişme! Dikkat çeken 'kırmızı ışık' detayı: "Biz odaya girince söndü"

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalına ilişkin davada tutuklu bulunan iki sanık tahliye edildi. Tanık olarak dinlenen polisin, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" ifadeleri dikkat çekerken, mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

30 Mart tarihinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içinde saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyete giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi H.K. (31) ve arkadaşı T.S.'yi (48) gözaltına aldı.

İKİ ŞÜPHELİ DE İDDİALARI REDDETTİ

İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 Ağustos 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan H.K. ve T.S. için cumhuriyet savıcısı eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluklarının devam etmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı bugüne erteledi. Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

"OLAYDAN ÖNCE BEN KENDİM TELEFONU POLİSLERE TESLİM ETTİM"

Mahkemede söz verilen sanık H.K. önceki beyanlarını tekrar ederek, kamera meselesini olaydan 1 gün önce öğrendiğini, telefonu kendi rızası ile polislere teslim ettiğini ve veri silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Kendisinin teslim olduğunu ve kaçmaya teşebbüs etmediğini ifade eden H.K., tahliyesini talep etti.

Diğer sanık T.S. ise, işletmenin finansörü olduğunu belirterek olayla ilgisinin sadece ampuldeki parmak iziyle sınırlı olduğunu, bunun da normal bir durum olduğunu söyledi. Ampulü diğerlerinden ayırt edemediği için çekmeceye koyduğunu, bungalova başkalarının da girip çıktığını dile getiren T.S., olayla bağlantısı olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

TANIK POLİS MEMURU: "JAKUZİNİN ÜSTÜNDEKİ AMPÜLDE IŞIK YANIYORDU, BİZ GİRİNCE SÖNDÜ"

Kendilerinden özür dilenmediğini söyleyen müşteri M.K. ise mağdur ve şikayetçi olduklarını ifade etti. Tanık olarak dinlenen polis memuru R.E. de ihbar üzerine bölgeye gittiklerini aktararak, "Jakuzinin üstünde ampul şeklinde kamera vardı, kırmızı ışığı yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü" diye konuştu. Diğer tanık polisler F.S. ve B.A. da benzer şekilde ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini ifade etti. Sanık avukatları ise aleyhe beyanları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu olduğunu, delillerin büyük ölçüde toplandığını ve suçun ceza sınırlarını dikkate alarak tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmasına hükmedip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

03 Eylül 2025
