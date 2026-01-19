HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta muhalefete yüklendi! "Vatandaşı mafya misali haraca bağladılar"

Esenboğa Havalimanı'na 3. pist ve kule açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz" sözleriyle dikkat çekti.

Hazar Gönüllü

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin açılışı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta konuşma gerçekleştirdi.

"ARTIK TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN BİR TÜRKİYE VAR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Artık nasıl tavır alacağı merak edilen; takip eden değil, takip edilen bir Türkiye var. Son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık.

  • Havalimanlarını halkın yolu yaptık. Aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Muhalefetin engellerine rağmen Avrupa'da birinciyiz. Ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz.
  • Esenboğa Havalimanı'nın yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

  • Milletin bizlere emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.
