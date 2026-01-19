Valilik tarih vererek açıkladı! İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

Ocak ayının sonuna doğru yaklaşılırken yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Hava sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da da kar yağışı görüldü. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar kar yağışının ne kadar daha devam edeceğini merak ediyor. İstanbul Valiliği, İstanbul'da sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini ve kar yağışının sona ereceğini açıkladı.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;



İstanbul'da 19.01.2026 Pazartesi havanın;

İstanbul’da hava parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde, akşam ve gece saatleri aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

TC İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

En yüksek sıcaklığın 4 °C olması bekleniyor.

20.01.2026 Salı havanın;

Havanın parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

En düşük sıcaklığın 3°C, en yüksek sıcaklığın 7 °C olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava Sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 °C altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgar, Kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."