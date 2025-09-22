Bünyan’da altyapı ve yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Sümer, Sultanhanı, Gergeme, Güllüce, Burhaniye, Kardeşler mahallelerinde devam eden çalışmalar sayesinde mahalle yolları modern bir görünüme kavuşurken, ulaşımda yaşanan sorunlar da çözülüyor. Belediye ekipleri, özellikle köy içi yolların darlığı ve eski altyapı nedeniyle yaşanan ulaşım sıkıntılarını gidererek, araç ve yaya trafiğinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Mezarlık duvar tadilatı ve yeni yol açma çalışmalarının da sürdüğü mahallelerde, vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.

Belediye Başkanı Selahattin Metin, yaptığı açıklamada, "Hedefimiz hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, ilçemizi modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmektir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz altyapı ve yol çalışmalarımız, Bünyan’ımızı geleceğe taşıyan adımlardır" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır