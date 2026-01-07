HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak"

Yurt genelinde gıda denetimleri sıkılaştırıldı. Hatay'da bir fırına yönelik düzenlenen denetimlerde ortaya çıkan görüntüler ise görenleri şoke etti. İşletmede yapılan incelemede eksik gramajla üretim yapıldığı ortaya çıkarken imalathanedeki bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümceklerin olması zabıta ekiplerini bile şaşırttı. Zabıta müdürü Ali Avan o anlarda "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" diyerek durumun vahametini ifade etti.

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak"

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik operasyonlarını sürdürdü. Bir fırında yapılan denetimde karşılaşılan manzara ise zabıta memurlarını dahi şoke etti.

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak" 1

"FAREYİ GEÇTİM, YILAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM"

Zabıta ekipleri tarafından yapılan fırın denetimlerinde, hijyen ve gramaj konularında ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerde, bir fırında üretilen pide ekmeklerinin eksik gramajla üretildiği ortaya çıktı. Ayrıca; imalathanede bozulmuş ürünler, kemik parçaları, böcek ve örümcek bulundu. Zabıta müdürü Ali Avan karşılaştığı manzara karşısında, şunları söyledi:

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak" 2

"Vatandaşın emeğinden, parasından çalıyorsunuz. İlk defa ben bu kadar ekmek gramajında eksik olan fırın sizi görüyorum. Bunu kâr zannediyorsunuz ama ben sizin bütün kârınızı elinizden alacağım, merak etmeyin. 10 gram 20 gram derken ben sizden 20 bin, 50 bin kesip alacağım. Burayı siz kapatın hurdacıya çevirin, daha mantıklı olur. Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum. Fırında yatak yorgan var. Ortamın kötü durumuna izin veremeyiz."

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak" 3

RUHSATLARI İPTAL EDİLECEK

Fırınlarda yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ruhsat durumu ve gramajlar detaylı bir şekilde kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından mevzuata aykırı hareket eden işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli cezai işlemler başlatıldı. Yetkililer, ihlallerin tekrar etmesi halinde fırınların ruhsatlarının iptal edileceğini belirtti.

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak" 4

Dörtyol Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, ilçedeki denetimlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8 katlı binanın tepesinden düşen kar kütlesi canını aldı8 katlı binanın tepesinden düşen kar kütlesi canını aldı
Meteoroloji uyardı: Fırtına, çığ, sağanak! AKOM, İstanbul için saat verdiMeteoroloji uyardı: Fırtına, çığ, sağanak! AKOM, İstanbul için saat verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zabıta Hatay denetim gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Son dakika! Şeyma Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.