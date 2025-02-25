Burası Norveç değil Bitlis… Doğa harikası görüntüler çekildi: Karla kaplı dağlarda yıldızları dansı

Bölgeye özgü bu kış güzelliğini en iyi şekilde yansıtan çalışmalardan biri, astrofotoğrafçı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'e ait. Dr. Önen, astrofotoğrafi tekniğiyle Bitlis’in muazzam kış manzaralarına on binlerce yıldızı dahil ederek uzun pozlama çekimleri yaptı.

Dondurucu soğukta günler süren zorlu çekimler, karla kaplanmış doğanın ve gökyüzünün eşsiz uyumunu gözler önüne serdi.

Yıldızların parladığı gökyüzü ve karla kaplı doğanın birleşimi, büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.

Bu doğa harikasını gözlemleyenler, karın üstünde yıldızların dansını izlerken, aynı zamanda Bitlis'in sunduğu huzur verici manzaranın keyfini çıkarıyorlar.

Bitlis'in doğal güzellikleri, sadece bölge halkı için değil, aynı zamanda doğa fotoğrafçıları ve astronomi meraklıları için de bir cazibe merkezi.

Dr. Cihan Önen, yaptığı açıklamada, "Günler süren dondurucu soğukta bu eşsiz görüntüleri yakalamayı başardık" diyen Dr. Cihan Önen, Bitlis'in bu eşsiz güzellikleri keşfetmek ve kış manzaralarının keyfini sürmek isteyenler için davet ediyor.

(İHA)