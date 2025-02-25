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  4. Burası Norveç değil Bitlis… Doğa harikası görüntüler çekildi: Karla kaplı dağlarda yıldızları dansı

Burası Norveç değil Bitlis… Doğa harikası görüntüler çekildi: Karla kaplı dağlarda yıldızları dansı

25.02.2025 09:58
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
25.02.2025 09:58
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Bitlis, kış mevsiminde bir başka güzelliğe bürünüyor. Karla kaplanan dağlar ve vadiler, gökyüzündeki yıldızlarla birleşerek görsel bir şölen sunuyor. Bölgenin tipik soğuk kış akşamlarında, karın üzerinde parlayan yıldızlar, izleyenlerde bir tabloyu andırıyor. Beyaz örtüyle kaplanmış Bitlis'in kış manzaraları, bölge halkı için her yıl bir nevi gelenek haline gelen bir doğa gösterisine dönüşüyor.

Bölgeye özgü bu kış güzelliğini en iyi şekilde yansıtan çalışmalardan biri, astrofotoğrafçı Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen'e ait. Dr. Önen, astrofotoğrafi tekniğiyle Bitlis’in muazzam kış manzaralarına on binlerce yıldızı dahil ederek uzun pozlama çekimleri yaptı.

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Dondurucu soğukta günler süren zorlu çekimler, karla kaplanmış doğanın ve gökyüzünün eşsiz uyumunu gözler önüne serdi.

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Yıldızların parladığı gökyüzü ve karla kaplı doğanın birleşimi, büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.

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Bu doğa harikasını gözlemleyenler, karın üstünde yıldızların dansını izlerken, aynı zamanda Bitlis'in sunduğu huzur verici manzaranın keyfini çıkarıyorlar.

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Bitlis'in doğal güzellikleri, sadece bölge halkı için değil, aynı zamanda doğa fotoğrafçıları ve astronomi meraklıları için de bir cazibe merkezi.

Dr. Cihan Önen, yaptığı açıklamada, "Günler süren dondurucu soğukta bu eşsiz görüntüleri yakalamayı başardık" diyen Dr. Cihan Önen, Bitlis'in bu eşsiz güzellikleri keşfetmek ve kış manzaralarının keyfini sürmek isteyenler için davet ediyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kar gökyüzü kış yıldız doğa
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