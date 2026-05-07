Burcu Köksal sessiz, CHP'den ilk açıklama: Şartlı destek!

CHP kulisleri "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçecek?" sorusuyla çalkalanıyor. Kendisi konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan gelen açıklama dikkat çekti.

'AK PARTİ' İDDİASI: "YAKIN ZAMANDA GEÇECEK"

Söz konusu iddiayı gazeteci Sinan Burhan gündeme getirdi. Kaynaklarına güvendiğini vurgulayan Burhan, "Yakın bir zamanda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyebilirim" diyerek kulis bilgisini paylaştı.

CHP'Lİ ENGİNYURT: "TEHDİT EDİLİYOR"

Bununla birlikte CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Köksal'ın eşi üzerinden tehdit edilerek CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmaya zorlandığını öne sürdü. Köksal'a çağrıda bulunan Enginyurt "Hiçbir tehdide boyun eğme, bu tuzağı boz" çağrısı yaptı.

KÖKSAL SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Geniş yankı uyandıran iddiaların ardından gözler Burcu Köksal'a çevrilirken kendisinden henüz bir açıklama gelmedi.

CHP İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ise iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklama paylaştı. Açıklamada "Başkanımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğiz" mesajı verildi.

'SEÇMEN İRADESİ' VURGUSU

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna duyuru

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında halkın iradesiyle seçilen belediye başkanımızın, kendisine destek veren vatandaşlarımızın güven ve beklentilerine uygun bir duruş sergilemesi en temel sorumluluğudur.

Bizler; seçmenin ortaya koyduğu iradenin korunmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin temsil ettiği siyasi çizginin sürdürülmesinden yana tavır almaya devam edeceğiz.

Başkanımızın, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olan CHP’nin kimliği ve halkın kendisine emanet ettiği irade doğrultusunda hareket ettiği sürece CHP Afyonkarahisar Örgütleri olarak yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı"