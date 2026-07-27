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Burdur'da 3 katlı binada çıkan yangında 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Burdur'da 3 katlı bir binanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Burdur'da 3 katlı binada çıkan yangında 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Burdur da 3 katlı binada çıkan yangında 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı 1

BURDUR'DA YANGIN PANİĞİ

Kısa sürede daireyi ve binayı dumanlar sararken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle binaya ulaşarak, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 6 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolden geçirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Burdur da 3 katlı binada çıkan yangında 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı 2

"DIŞ KAPIYI AÇTIĞIMDA HER TARAFIN SİYAH DUMAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

İtfaiye aracının merdiveni ile binadan tahliye edilen Sıdıka Dönmez, "Dumanın kokusunu hissettik. Herhalde bir yerde ateş yaktılar diye kapıyı pencereyi kapattık. Sonra bir anda balkona çıktığımda karşı taraftan yangın var, inin aşağıya dediler. Dış kapıyı açtığımda her tarafın siyah duman olduğunu gördüm. Kapıyı kapattım, iki tane havlu koyduk. İtfaiyenin bizi kurtarmasını bekledik" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Burdur
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