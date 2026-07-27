Burdur'da 3 katlı binada çıkan yangında 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURDUR'DA YANGIN PANİĞİ

Kısa sürede daireyi ve binayı dumanlar sararken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle binaya ulaşarak, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 6 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Dumandan etkilenen vatandaşlar sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolden geçirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

"DIŞ KAPIYI AÇTIĞIMDA HER TARAFIN SİYAH DUMAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

İtfaiye aracının merdiveni ile binadan tahliye edilen Sıdıka Dönmez, "Dumanın kokusunu hissettik. Herhalde bir yerde ateş yaktılar diye kapıyı pencereyi kapattık. Sonra bir anda balkona çıktığımda karşı taraftan yangın var, inin aşağıya dediler. Dış kapıyı açtığımda her tarafın siyah duman olduğunu gördüm. Kapıyı kapattım, iki tane havlu koyduk. İtfaiyenin bizi kurtarmasını bekledik" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır