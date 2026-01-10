Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Isparta Karayolu üzerinde Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (41) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda kayarak karşı istikametten gelen M.A.A.(24) idaresindeki otomobilin çarptı.

Ardından B.İ. idaresindeki (40) yönetimindeki otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.