HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Burdur'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Isparta Karayolu üzerinde Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (41) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda kayarak karşı istikametten gelen M.A.A.(24) idaresindeki otomobilin çarptı.

Ardından B.İ. idaresindeki (40) yönetimindeki otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çermik’te 473 kilometre yol ulaşıma açıldıÇermik’te 473 kilometre yol ulaşıma açıldı
Venezuela, ABD ile tekrar diyalog başlatıldığını duyurduVenezuela, ABD ile tekrar diyalog başlatıldığını duyurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.