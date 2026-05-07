Burdur’da 383 araç ve sürücüsü kontrol edildi

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde trafik birimleri tarafından 02-03 Mayıs tarihlerinde Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; 383 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, sürücüler kask kullanımı, hız sınırlarına uyulması, koruyucu ekipmanların önemi ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.



