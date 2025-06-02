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Burdur'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Burdur'da yakınlarının 4 gündür haber alamadığı 61 yaşındaki adam itfaiye tarafından kapısı açılan evinin yatak odasında ölü bulundu.

Burdur'da 4 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Olay saat 13.20 sıralarında merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 61 yaşındaki Halil Özel'den 4 gündür haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Özel'in evine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kapısı açılan eve giren sağlık ve polis ekipleri Özel'i yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Halil Özel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Özel'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olay ile ilgili incelemeler sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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