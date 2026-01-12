HABER

Burdur’da 4 katlı binada korkutan yangın

Burdur’da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken çatı tamamen yandı.

Yangın, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından apartman tahliye edilirken itfaiye ekiplerince yangına müdahale başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında apartmanın çatısı tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Burdur
