Burdur'da acı olay! Ormanda cansız bedeni bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Ali Karakaya'nın (44) cansız bedeni ile karşılaştı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME YAPILDI

Karakaya'nın bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken ekipler tarafından geniş çaplı inceleme yapıldı. Karakaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır