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Burdur’da boya yaparken hayatını kaybetti

Burdur’da bir apartman dairesinde boya yaptığı sırada fenalaşan 55 yaşındaki boya ustası hayatını kaybetti.

Burdur’da boya yaparken hayatını kaybetti

Olay, saat 13.00 sıralarında Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki boya ustası Mehmet Mutlu, apartmanın 3’üncü katındaki dairede boya yaptığı sırada fenalaştı.

Kendisinden haber alamayan yakınlarının adrese gelmesi üzerine Mutlu’nun cansız bedeni ile karşılaşırken ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından dairede yapılan incelemenin ardından Mutlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur
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