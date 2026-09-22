Kastamonu’da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Şükrü Y. yönetimindeki traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır