Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı cop31 tanıtım afişi Türkevi’ne asıldı

Hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştıracak. Türkevi’nin 3 ayrı katında ve Glasshouse’da da Türkiye’nin COP31 çalışmalarına ilişkin 3 boyutlu sergi ve deneyim alanları ile uluslararası kamuoyuna interaktif bilgilendirmeler yapılacak.

BM 81. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin, iklim değişikliği ile mücadelede BM’nin en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği ve başkanlık süreci büyük ilgi görüyor. BM kürsüsünden uluslararası kamuoyuna hitap etmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan New York’ta Türkiye’nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin de bir dizi programa katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri’nin düzenleyeceği “İklim Eylemi ve Adil Geçiş Üst Düzey Toplantısı”nda Türkiye’nin COP31 ev sahipliğine ilişkin bilgilendirme yapacak.

TÜRKEVİ VE TIMES MEYDANI’NDA COP31 TANITIMI

Diplomatik temasların yanı sıra Türkiye’nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda New York’ta detaylı bir program hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görsellerinin bulunduğu “Dünya’nın Geleceği Türkiye’de” ve “Dünya İklim İçin Türkiye’de Bir Araya Geliyor” başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkevi binasına asıldı. Times Meydanı ve BM güzergahı boyunca dolaşan COP31 temalı giydirilmiş LED ekranlı kamyonlar büyük ilgi gördü. Hafta boyunca giydirilmiş kamyonetler COP31 tanıtım afişlerini New York sokaklarında dolaştıracak.

TÜRKEVİ’NDE COP31 MASKOTU KARŞILAYACAK

Yine Türkevi’nde Türkiye’nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar yapılacak. Times Meydanı’nda ebru sanatçısı Garip Ay sunum gerçekleştirecek. Türkevi’ndeki “Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE” temalı sergide yapay zekadan ses ve mapping uygulamalarına, immersive gösterilerden sanat enstalasyonlarına uzanan çok katmanlı bir deneyim sunulacak. SCOPE (kapsam) başlığı altında gerçekleştirilecek COP31 Türkiye sergisinde giriş katta Caretta AI – COP31 Maskotu deneyim alanı ile başlayacak. Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye’nin COP31 maskotu Caretta’nın yapay zeka destekli LED uygulaması ziyaretçilerle etkileşimli deneyim kuracak. Kaleydoskop – Fotoğraf Alanı’nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerin kullanıldığı interaktif fotoğraf deneyimi sunulacak.

ÜÇ BOYUTLU ANTALYA EXPO

‘COP31 Alanı 3D Maketi’ kısmında ise yine sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının üç boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilecek mapping uygulamasıyla, Antalya’daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarılacak. Yine giriş katta bulunan COP31 Eylem Gündemi Duvarı’nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlarda hareketli içeriklerle anlatılacak.

LET’S COP – TÜRKİYE’NİN İKLİM YOLCULUĞU

katta yer alan Steteskop Alanı’nda ise dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının “sesini dinleme” fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal’ın ses ve mapping çalışması yer alacak. Periskop - DIVE DEEP Alanı’nda konukların deniz ve okyanusların derinliklerine inecekleri; su altı ekosistemlerinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla karşılaşacakları deneyim alanı yer alacak. 7. kattaki Mikroskop Alanı’nda toprak ve tarım üzerindeki iklim baskısı, Gökhan Doğan’ın “Ata Tohumu” enstalasyonu üzerinden ele alınacak. Aynı kattaki Teleskop Alanı’nda iklim değişikliği, sera gazı salımları ve küresel ısınma gibi küresel ölçekteki konular, teleskop uygulaması üzerinden ziyaretçilere aktarılacak. Türkevi’ndeki serginin final bölümünde LET’S COP – Türkiye’nin İklim Yolculuğu Alanı’nda Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar geniş bir LED duvar üzerinde anlatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un uluslararası düzeydeki çalışmalarından görüntüler ile Bakanlığın icraatları sunulacak.

GLASSHOUSE’DA 4 FARKLI ANLATIYLA İKLİM VE DOĞA

New York’taki Glasshouse’da da COP31 sürecine ilişkin sergi düzenlenecek. Yine giriş alanında Türkiye’nin iklim vizyonu, yürüttüğü çalışmalar ve Aksiyon Ajandası yer alacak. Serginin merkezinde ise İlhami Atalay’ın “Kuşların Dönüşü – Tavaf” adlı eseri bulunuyor. Milli Saraylar’dan New York’a getirilen eser, kuşların doğadaki kusursuz ve kolektif hareketini, tavafın ortak bir merkez etrafında buluşan ritmiyle bir araya getiriyor. Ekrem Şahin’in fotoğraflarından oluşan “Suyun Sesi” sergisi ise bu kez iklim değişikliğini su üzerinden görünür kılacak. Serginin son bölümünde ise Garip Ay’ın canlı ebru performansı yer alacak.

COP31 BAŞKANI KURUM’UN NEW YORK PROGRAMI

COP31 EYLEM GÜNDEMİ NEW YORK İKLİM HAFTASI’NDA

COP31 Başkanı Murat Kurum, bugün BM binasında “COP31 Eylem Gündeminin Lansmanı-Üst Düzey Etkinliği”ne katılarak COP31 Başkanlığı’nın Antalya’ya giden süreçte attığı adımlara ilişkin sunum yapıp COP31 Eylem Gündemi’ni BM nezdinde uluslararası kamuoyuna paylaşacak.

İŞ DÜNYASI İLE COP31 BULUŞMASI

Bakan Kurum yarın (22 Eylül) Uluslararası Enerji Ajansı’nın düzenlendiği 3. Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı’na katılacak. Bakan Kurum, ardından COP31 İş Dünyası Elçisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Bloomberg Genel Merkezi'nde düzenleyeceği COP31 İş Forumu’na ‘onur konuğu’ olarak katılacak. İş dünyasının Antalya'daki COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'ne sunacağı önerileri değerlendirmek üzere kurulan ve küresel iş dünyasının liderlerinden oluşan Danışma Kurulu da ilk toplantısını 23 Eylül'de New York'ta yapacak. Bu toplantılardan ortaya çıkacak iş dünyasının önerileri Antalya'da bir araya gelecek devlet ve hükümet başkanlarına sunulacak.

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ BM VİTRİNİNDE

Bakan Kurum, 24 Eylül’de BM binasında düzenlenecek programda COP31 Başkanlığı’nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile Antalya’dan dünyaya önereceği İklim Uygulama Köprüsü’nün (BRIDGE) pilot ülkelerini dünyaya duyuracak. Aynı gün Türkevi’nde düzenlenecek Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Elektrifikasyon Günü – Elektrifikasyon Bakanlar Toplantısı’na katılacak. Bakan Kurum New Yok temasları kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Özel Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Selwin Hart’ın da aralarında olduğu üst düzey BM yöneticileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.