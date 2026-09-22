Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay adliyede! Açıklamaları olay olmuştu

Ünlü oyuncu Emin Olcay, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ömer Baba karakteriyle tanınıyordu. Olcay, yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüphgeli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi dizi hakkında başlatılarn FETÖ soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulması beklenen Emin Olcay, adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak içeri girdi.

"SORUŞTURMA ÇOK DOĞRU"

Olcay, Kurtlar Vadisi Pusu diziyle ilgili başlatılan FETÖ incelemesi hakkında Sabah Gazetesine verdiğ röportajda şunları söylemişti:

"Soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yanlış yapmadılarsa da bu durumdan aklanır çıkarlar.

Umarım, bundan sonraki yaşamlarında ak pak olurlar çünkü bunlar genç insanlar önlerinde yaşayacakları günler var. Allah yollarını açık etsin.

Osman'dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye'nin birtakım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık. Giderek de arttı bu. Hissedilir şekilde. Senaryo giderek bozuldu.

Birkaç defa konuşmaya çalıştım ama cevap vermediler, ben de sustum. Yani şüpheleniyordum da, birilerinden bu bilgileri almasalar bunları nereden biliyorlar diye düşündüğüm oldu. Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu...

Bana bölüm çekilmeden önce bölüm senaryosu geliyordu. Okuduğumda çok şaşırıyordum. Yani Yeşil'in diziye girmesine ne gerek vardı ya? Yeşil niye girdi? Sonra Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya? Bunlar niçin girdi? Ve anlamadığımız şeyler vardı. Bir de Harp Okulu'nda her sene sahneye konulan oyunları dört sene ben yönettim. Bu her sene en az üç ayımın Harp Okulu'nda geçmesi demektir. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu. Uyarsam da Raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemezlerdi. Egoları çok yüksekti.

"ŞAŞMAZ KARDEŞLER DÜZGÜN ADAMLAR DEĞİL"

Çok kırgınım onlara. Ne babaları ne de dedeleri gibi insan değiller. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller.

İnşaat işine girdiklerinde de Pana Film'de çalışanların da çok paraları gitmiş. Mülk sahibi olmak için çok para kaptırmışlar bunlara. Şimdi mahkemelikler.

"BENİ İKİNCİ SINIF İNSAN GİBİ GÖRÜYORLARDI"

Bana da yanlış şeyler yaptılar. Ben 12 sene rol aldım. Bölüm başı piyasaya göre çok düşük ücretlere çalıştım. Benim tiyatrodan öğrencilerim de orada oynuyordu. Onlara benden çok veriyorlardı. Raci ile ne zaman para konusunu konuşsam, 'Çok kötü durumdayız' diyordu. Eşime de aynı şekilde yaptılar.

Kaşif Kozinoğlu

EMİN OLCAY KİMDİR?

Emin Olcay, özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki Ömer Candan, namıdiğer Ömer Baba karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi. Tiyatro ve sinema alanında da çalışmalar yapan Olcay, uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdürüyor.