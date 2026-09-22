HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti'den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var"

Yeni Parti lideri Özgür Özel'den memleketi Manisa'da gerçekleşen okul saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Özel, "Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez" dedi.

Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti'den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var"
Mehmet Hazar Gönüllü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah 15 yaşındaki H.O.'nun gerçekleştirdiği okul saldırısı Türkiye'nin gündemini sarstı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Manisa Turgutlu ilçemizden gelen acı haber, hepimizi derinden yaraladı" diyerek bir açıklama yaptı.

YENİ PARTİ'DEN OKUL SALDIRISIYLA İLGİLİ ADIM

Sabahın ilk saatlerinde Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonla görüşerek bilgi aldıklarını belirten Özel, milletvekillerinden oluşan bir heyeti görevlendirdiklerini duyurdu.

Manisa daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var" 1

Özel, milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'ın bölgede gerekli incelemelerde bulunduğunu ve yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini aktardı.

"ARTIK MÜNFERİT OLAYLARLA İZAH EDİLEMEZ"

Yaralılara şifa, ailelerine ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel şunları kaydetti:

"Daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk. Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez.

Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken, “Acaba güvende mi?” diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu v yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır."

Manisa daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var" 2

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Özel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek paylaşımını noktaladı.

Manisa daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var" 3

NE OLMUŞTU?

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. DHA'nın aktardığı detaylara göre, olayda 2'si ağır şekilde olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin 3 müfettiş görevlendirirken, ayrıca okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Manisa daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat varAdımlarınıza güç katan tasarım: Under Armour ayakkabıda fırsat var
Her 3 saniyede bir vaka gelişiyor! 2040 yılı için uyarıHer 3 saniyede bir vaka gelişiyor! 2040 yılı için uyarı

Anahtar Kelimeler:
Manisa Özgür Özel silahlı saldırı okul saldırı Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okula silahlı saldırı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı! Saldırgan böyle gelip, kaçmış... İlk görüntüler ortaya çıktı

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Trabzonspor kazandı, Amedspor liderliğe yükseldi! Süper Lig'de ipi göğüsleyecek takımı açıkladılar: %53 ile şampiyon...

Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! Bakın nereye yerleşti

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

MASAK devreye girdi! Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.