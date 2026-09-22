Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili Yeni Parti'den adım! Özel: "Görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu var"

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bu sabah 15 yaşındaki H.O.'nun gerçekleştirdiği okul saldırısı Türkiye'nin gündemini sarstı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Manisa Turgutlu ilçemizden gelen acı haber, hepimizi derinden yaraladı" diyerek bir açıklama yaptı.

YENİ PARTİ'DEN OKUL SALDIRISIYLA İLGİLİ ADIM

Sabahın ilk saatlerinde Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonla görüşerek bilgi aldıklarını belirten Özel, milletvekillerinden oluşan bir heyeti görevlendirdiklerini duyurdu.

Özel, milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş'ın bölgede gerekli incelemelerde bulunduğunu ve yaralıların sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini aktardı.

"ARTIK MÜNFERİT OLAYLARLA İZAH EDİLEMEZ"

Yaralılara şifa, ailelerine ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel şunları kaydetti:

"Daha önce de okul ve öğrenci güvenliği konusunda defalarca uyardık, somut öneriler sunduk. Okul içinde ya da önünde yaşanan şiddet vakaları artık münferit olaylarla izah edilemez.

Bir anne baba çocuğunu okula gönderirken, “Acaba güvende mi?” diye düşünüyorsa, ortada görmezden gelinemeyecek bir güvenlik sorunu v yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır."

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Özel, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların ve sorumluluğunu yerine getirmeyenlerin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek paylaşımını noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında, öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeği ile ateş açıldı. DHA'nın aktardığı detaylara göre, olayda 2'si ağır şekilde olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Av tüfeği ile yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı. H.O.'nun annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin 3 müfettiş görevlendirirken, ayrıca okulda eğitime 1 gün ara verildi.