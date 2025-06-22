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Burdur'da çıkan yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi

Burdur'da 2 ev ve 1 metruk binayı kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'da çıkan yangında 2 ev ve 1 metruk bina kullanılamaz hale geldi

İğdeli köyündeki bir evin bahçesinde yakılan ateşin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 2 eve ve 1 metruk binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 ev ve 1 metruk bina kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bölgede incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bilgihan, hasar tespiti ve evleri yananlara gerekli desteklerin sağlanması için talimat verdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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