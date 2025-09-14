HABER

Burdur’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Burdur’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Burç Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.H.U. (60) idaresindeki 15 FD 929 plakalı Tofaş marka ile M.T.K'nin (22) kullandığı 15 ADT 834 hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki 15 ADU 842 araca çarptı. Kazada, araç sürücüleri K.H.U. ve M.T.K ile araçlarda yolcu olan Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Burada durumu ağır olan Hatice Uslu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; araçların çarpışması ve çevrede yaşanan panik yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

