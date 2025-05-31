HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur'da fuhuş operasyonu! Yakalanan 8 zanlı tutuklandı, 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

Burdur'da fuhuş operasyonu! Yakalanan 8 zanlı tutuklandı, 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Gölhisar'da faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçunun işlendiğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, suça konu belgeler, çok sayıda dijital materyal, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve bir bıçak ile farklı kişilere ait kredi kartları, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, ziynet eşyası, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü
Meksikalı 5 müzisyen ormanda ölü bulunduMeksikalı 5 müzisyen ormanda ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Burdur fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

ABD'de arı alarmı... Yol kapatıldı, 'bölgeye girmeyin' uyarısı geldi

ABD'de arı alarmı... Yol kapatıldı, 'bölgeye girmeyin' uyarısı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.