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Burdur’da güneş enerji santralindeki trafo yangını otluk alana sıçradı

Burdur’da güneş enerji santralinin bulunduğu alandaki trafoda çıkan yangın, çevredeki otluk alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur’da güneş enerji santralindeki trafo yangını otluk alana sıçradı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kışla Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nin üst kısmında bulunan güneş enerji santrali sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda çıkan yangın, çevredeki kuru otların tutuşmasıyla araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında trafo ile çevresindeki otluk alanda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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