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Burdur’da ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın arazide bulundu

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir hafta arayla ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın, 78 kişilik ekibin katıldığı 15 saatlik arama çalışması sonucu arazide sağ olarak bulundu.

Burdur’da ikinci kez kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın arazide bulundu
Begüm Özkaynak

Olay, Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce kaybolan ve 2 gün sonra bulunan Emine P. (83), dün gece saatlerinde yeniden evden ayrılarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadının evde olmadığını fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve çevre illerden arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek’in yanı sıra 2 şube müdürü, 4 personel, 2 gönüllü, 3 araç, 1 drone, Antalya, Isparta ve Denizli'den gelen 10 destek personeli ile jandarma ekiplerinden oluşan toplam 78 personelin görev aldığı arama çalışmalarının yaklaşık 15’inci saatinde Emine P. evine yaklaşık 3 kilometre mesafede, arazide bitkin halde sağ olarak bulundu. Jandarma personeli tarafından sırtında taşınarak ambulansa ulaştırılan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Emine P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Burdur
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