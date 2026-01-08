Burdur'da kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu! "Kızıma eziyet ediyordu"

Korkunç olay, geçen yıl 20 Ağustos'ta Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı. Ambulansla hastaneye götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin davanın karar duruşması, bugün Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un annesi Ümmahan ve babası Şeref Top ile eşi Hülya Top ve taraf avukatları katıldı.

Deniz Top'un ailesinin avukatı Hüseyin Ölmez, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ali Şengül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

ÇİFTE İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Ali Şengül, "Önceleri damadımla bir sıkıntı yoktu. Daha sonra kızıma eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kızımla ilgilenmedim. 4 çorap aldıysam, 2'sini ona verdim. Böyle bir olay yaşanmasından dolayı çok pişmanım" dedi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI 10 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanığa önce 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet daha sonra 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak, sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.Kaynak: DHA