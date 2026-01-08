HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur'da kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu! "Kızıma eziyet ediyordu"

Burdur'un Bucak ilçesinde 34 yaşındaki damadı Deniz Top'u tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 64 yaşındaki Ali Şengül'ün cezası belli oldu. Şengül, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu! "Kızıma eziyet ediyordu"

Korkunç olay, geçen yıl 20 Ağustos'ta Fatih Mahallesi 1606'ncı Sokak'ta meydana geldi. Deniz Top ile kayınpederi Ali Şengül arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ali Şengül, tüfekle Deniz Top'a ateş açtı. Ambulansla hastaneye götürülen Deniz Top'un yolda duran kalbi, yeniden çalıştırıldı.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Top, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Şengül, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 2 çocuk babası Deniz Top'un cenazesi ise Ağlasun ilçesinde toprağa verildi.

Burdur da kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu! "Kızıma eziyet ediyordu" 1

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin davanın karar duruşması, bugün Burdur 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, hakkında ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Ali Şengül, Deniz Top'un annesi Ümmahan ve babası Şeref Top ile eşi Hülya Top ve taraf avukatları katıldı.

Deniz Top'un ailesinin avukatı Hüseyin Ölmez, sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Ali Şengül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini, 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

Burdur da kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu! "Kızıma eziyet ediyordu" 2

ÇİFTE İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu sanık Ali Şengül, "Önceleri damadımla bir sıkıntı yoktu. Daha sonra kızıma eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kızımla ilgilenmedim. 4 çorap aldıysam, 2'sini ona verdim. Böyle bir olay yaşanmasından dolayı çok pişmanım" dedi.

Burdur da kayınpeder damadını katletti: Cezası belli oldu! "Kızıma eziyet ediyordu" 3

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI 10 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanığa önce 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet daha sonra 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak, sanığın cezasını 10 yıla düşürdü.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul girişi ve Bursa'da korku dolu anlarİstanbul girişi ve Bursa'da korku dolu anlar
Bakan Fidan'dan SDG mesajı: "Artık veda etmeli"Bakan Fidan'dan SDG mesajı: "Artık veda etmeli"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.