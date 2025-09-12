HABER

Burdur'da kaza: 3 yaralı

Burdar'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Burdur'da kaza: 3 yaralı

Merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada M.A. yönetimindeki otomobil ile M.K. idaresindeki taksi çarpıştı.

Kazada sürücülerle takside bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

