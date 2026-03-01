Burdur’da kontrolden çıkan otomobil levhaya çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Antalya karayolu Susuz Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E.Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından bulunan levhaya çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır