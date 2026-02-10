HABER

Burdur’da kuyuya düşen oğlak ekipler tarafından kurtarıldı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek 2 gündür mahsur kalan oğlak, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Ağlasun ilçesine bağlı Hisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir oğlak henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Oğlağın kuyuda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 2 gündür kuyuda mahsur kalan oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan oğlak, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından sahibine teslim edildi.

Burdur’da kuyuya düşen oğlak ekipler tarafından kurtarıldı 1

Burdur’da kuyuya düşen oğlak ekipler tarafından kurtarıldı 2

Burdur’da kuyuya düşen oğlak ekipler tarafından kurtarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Burdur
