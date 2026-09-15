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Burdur’da müstakil ev alevlere teslim oldu

Burdur’un Bucak ilçesinde gece saatlerinde müstakil evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı sardığı yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur’da müstakil ev alevlere teslim oldu

Yangın, dün akşam saatlerinde Bucak ilçesi Alaaddin Mahallesi 37. Sokak’ta bulunan ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüyerek evin çatısını sardı. Geceyi adeta aydınlatan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında evin çatısı tamamen yanarken, yapının büyük bölümünde ağır hasar meydana geldi. Dron ile görüntülenen yangında çatının tamamının yangından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünde hasar oluştuğu görüldü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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