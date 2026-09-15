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Karaman’da okul servislerine denetim

Karaman’da okulların açılmasıyla birlikte polis ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı.

Karaman’da okul servislerine denetim

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri ve öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin kurallar kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşım hizmetinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla kent genelinde okul servislerine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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