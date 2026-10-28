HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 öğrenci hafif yaralı

Burdur'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 öğrenci hafif yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki bir derneğe ait öğrenci servisi ile A.T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobil çarpıştı.

Burdur da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 öğrenci hafif yaralı 1

BURDUR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Burdur da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 öğrenci hafif yaralı 2

12 ÖĞRENCİ HAFİF YARALI

Yaralı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yedilerBodrum’da kuryeyi yol ortasında darbettiler, 360 bin TL ceza yediler
Malatya'da 48 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandıMalatya'da 48 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

İsrail'deki genel seçimlerde sandıklar kapandı

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Bölgede çatışmalar tırmanıyor! "Bakanlık binasını ve havalimanını vurduk"

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

Fenerbahçe'de yeni hoca için geri sayım! Listenin ilk sırası o

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.