Burdur'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 öğrenci hafif yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Armağan İnci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki bir derneğe ait öğrenci servisi ile A.T. yönetimindeki 15 BB 615 plakalı otomobil çarpıştı.

BURDUR'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken öğrenci servisinde bulunan 12 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



12 ÖĞRENCİ HAFİF YARALI

Yaralı öğrenciler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır