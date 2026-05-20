Burdur’da okul servisi ile otomobil çarpıştı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. idaresindeki 15 AY 489 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile İbrahim K.’nin kullandığı 15 AAZ 731 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı. Kazada servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



