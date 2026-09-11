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Burdur'da ormanlık alanda yangın

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Burdur'da ormanlık alanda yangın

Yangın, saat 16.15 sıralarında Gölhisar ilçesi Killik mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Burdur da ormanlık alanda yangın 1

ORMANLIK ALANDAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı olmak üzere toplam 85 personel katıldı.

Burdur da ormanlık alanda yangın 2

Ayrıca AFAD tarafından 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur orman yangını
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