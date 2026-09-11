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Muş'ta kayıp genci arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor

Muş'un Hasköy ilçesinde 30 yaşındaki Suat Balkaya'dan 31 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Balkaya'nın bulunması için ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta kayıp genci arama çalışmaları 12'nci gününde sürüyor

Hasköy ilçesine bağlı Büvetli köyünde yaşayan Suat Balkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu 2 gün sonra jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Muş ta kayıp genci arama çalışmaları 12 nci gününde sürüyor 1

KAYIP ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI 12. GÜNÜNDE

Çalışmalara AFAD ekiplerinin de dahil olmasıyla Büvetli köyü meydanında kriz merkezi oluşturuldu. Toplam 46 personel ve 14 araçla sürdürülen arama çalışmalarında köy çevresi, metruk binalar, su depoları ve Çaksor Deresi kontrol ediliyor.
Muş ta kayıp genci arama çalışmaları 12 nci gününde sürüyor 2

HER YERDE ARANIYOR

Ekipler karadan arama çalışmalarını sürdürürken, dronlarla da bölgenin havadan taramasını gerçekleştiriyor. Suat Balkaya'yı bulmak için ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş kayıp
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