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Burdur’da ormanlık alanda yangın

Burdur’un Gölhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur’da ormanlık alanda yangın

Yangın, saat 16.15 sıralarında Gölhisar ilçesi Killik mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı olmak üzere toplam 85 personel katıldı. AFAD tarafından da 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel bölgeye sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaklaşık 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının ardından dron ile görüntülenen bölgede, alevlerin etkilediği geniş alanın büyük ölçüde siyaha büründüğü görüldü.

Burdur’da ormanlık alanda yangın 1

Burdur’da ormanlık alanda yangın 2

Burdur’da ormanlık alanda yangın 3

Burdur’da ormanlık alanda yangın 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Burdur
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