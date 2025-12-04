Burdur’da polisten trafik denetimi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzuru ve trafik güvenliği için yürütülen uygulamalara devam ediliyor. Bu çerçevede, 2 Aralık’ta Bucak ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde; trafik kurallarına uymayan 8 araca/sürücüsüne trafik idari ceza uygulandı. 27-28 Kasım tarihlerinde il genelinde ekiplerce ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde de 767 araç ve sürücüsü kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 2 araca/sürücüsüne idari cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır