HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur’da polisten trafik denetimi

Burdur’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde, toplamda 10 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Burdur’da polisten trafik denetimi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların huzuru ve trafik güvenliği için yürütülen uygulamalara devam ediliyor. Bu çerçevede, 2 Aralık’ta Bucak ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde; trafik kurallarına uymayan 8 araca/sürücüsüne trafik idari ceza uygulandı. 27-28 Kasım tarihlerinde il genelinde ekiplerce ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik denetimlerde de 767 araç ve sürücüsü kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 2 araca/sürücüsüne idari cezası uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.

Burdur’da polisten trafik denetimi 1

Burdur’da polisten trafik denetimi 2

Burdur’da polisten trafik denetimi 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralıÇorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da yoğun sisElazığ’da yoğun sis

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.