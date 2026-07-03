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Burdur'da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu

Burdur'da 90 yaşındaki kadın, eve gelen eşi tarafından ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çapkın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Emek Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Anakadın Çapkın'ı (90) eve gelen eşi M.Y., Çapkın'ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Burdur da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu 1

YAŞLI KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Anakadın Çapkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çapkın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur da yaşlı kadın eşi tarafından evde ölü bulundu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur cenaze yaşlı kadın
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