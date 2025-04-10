Burdur için zirai don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, 10 Nisan Perşembe gecesi saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan zirai don tehlikesinin, 12 Nisan Cumartesi sabah saat 10.00'a kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Burdur genelinde don hadisesi yaşanabileceği belirtildi.

Uzmanlar, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçlarının da bu don olayından olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Meteoroloji yetkilileri, tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların il ve ilçe bazında hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgularken, zirai don tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır