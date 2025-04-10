HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Burdur çevrelerinde zirai don beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Burdur için zirai don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, 10 Nisan Perşembe gecesi saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan zirai don tehlikesinin, 12 Nisan Cumartesi sabah saat 10.00'a kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Burdur genelinde don hadisesi yaşanabileceği belirtildi.
Uzmanlar, baharın gelişiyle birlikte çiçek açan meyve ağaçlarının da bu don olayından olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Meteoroloji yetkilileri, tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların il ve ilçe bazında hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgularken, zirai don tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da trafik kazası! 3 yaralıTekirdağ'da trafik kazası! 3 yaralı
Babacan'dan 'sanayi' mesajı: Sorunlar büyük, çözüm de bir o kadar kolayBabacan'dan 'sanayi' mesajı: Sorunlar büyük, çözüm de bir o kadar kolay

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

İmamoğlu'nu ziyaretten sonra açıkladı: "Aramızda uyuşmazlık çıktı"

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

Berkay Gezgin de aralarında olduğu 102 genç için tahliye

Fiyatlar fırlayacak diye marketlere akın edip stok yapıyorlar

Fiyatlar fırlayacak diye marketlere akın edip stok yapıyorlar

Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Ankara Valiliği'nden promosyon rekoru

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

Trump bu kez de 'Güzel saçları' için kararname imzaladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.