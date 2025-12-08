Burdur Şeker Fabrikasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 10.00 sıralarında Burdur Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasır Çabaş (36) isimli işçi fabrikanın çatısında çalışırken dengesini kaybederek düştü. İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA