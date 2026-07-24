HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Burdur’da dev çekirgeyi kapta su ile beslediği anlar görüntülendi

Burdur’da bir vatandaş, balkonuna gelen dev çekirgeye su vererek ilginç anlara imza attı.

Burdur’da dev çekirgeyi kapta su ile beslediği anlar görüntülendi

Burdur’da bir vatandaş, balkonuna gelen dev çekirgeye su vererek ilginç anlara imza attı. Çekirgenin kaptan su içtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Necati Bey Mahallesi Necati Bey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonuna konan iri çekirgeyi fark eden bir vatandaş, çekirgenin önüne içerisine su koyduğu küçük bir kap bıraktı. Bir süre sonra kaba yaklaşan çekirgenin sudan içtiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çekirgenin bir süre kaptan su içtiği, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale’de plajda patlamamış askeri mühimmat bulunduÇanakkale’de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu
Gaziantep’te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL cezaGaziantep’te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.