Burdur’da eğlence mekanında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı

Burdur’da eğlence mekanında 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken işletme sahibi de kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise işletmenin yanında bulunan bina girişinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat gece saatlerinde Kışla Caddesi’ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mekanda karşılaşan N.G. (47) ile Ö.K. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.G., Ö.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. N.G., kavgayı ayırmak isteyen işletme sahibi U.K.’yi ise bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli N.G. ise, işletmenin yanındaki bina girişinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

