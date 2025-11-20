HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Burdur’da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur’da otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Burdur’da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya Kara yolu üzerinde Karaaliler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bucak’tan Antalya istikametine gitmekte olan Haluk Teksöz idaresindeki otomobil ile Karaaliler köyü kavşağında karşıya geçmek isteyen A.T.’nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken Haluk Teksöz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Teksöz’ün cansız bedeni morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur’da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı 1

Burdur’da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı 2

Burdur’da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü
Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıpEskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.