Burdur’da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Burdur-Antalya Kara yolu üzerinde Karaaliler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bucak’tan Antalya istikametine gitmekte olan Haluk Teksöz idaresindeki otomobil ile Karaaliler köyü kavşağında karşıya geçmek isteyen A.T.’nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken Haluk Teksöz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından Teksöz’ün cansız bedeni morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır